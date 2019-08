Pikkupoikaa puolustanut 11-vuotias tyttö pahoinpideltiin Kaarinassa – Antti-isä: "13-vuotias poika löi ja potki tytärtäni naamaan ja eri puolille kehoa"

– Tyttäreni meni väliin kiusaamiseen, sillä olen opettanut, että pienempiä puolustetaan aina. Väliin on mentävä, jos heikompaa kiusataan. Ja näin myös tyttäreni tässä tilanteessa oli toiminut, Reilimo kertoo.

"Potki ja löi nyrkillä sekä kyynärpäällä"



– Pääsin nopeasti paikalle, kun olin siinä lähellä töissä. Soitimme hätäkeskukseen ja poliisi tuli paikalle. Paikalla olleet muut lapset olivat tunnistaneet pahoinpitelijän ja hänen koulunsa on tiedossa.

Reilimo kertoo, että prosessi on nyt kesken eikä hän ole kuullut vielä viranomaisilta tapauksen etenemisestä.

– Se tässä on vähän huolettanut, että joutuuko tämä poika minkäänlaiseen vastuuseen teostaan vai jatkuuko sama meno.

Tytär on reagoinut tilanteeseen nähden reippaasti ja urheasti.

– Paljon ovat viranomaiset ja ystävät häntä rohkaisseet siitä, että hän oli toiminut tilanteessa oikein. Hän on saanut tästä sellaisen merkityksen tälle tapaukselle, että hän kulkee ylpeänä, vaikka saikin turpiinsa.

Pienen tyttären pahoinpitely todella kova paikka isälle

Reilimo kertoo, että suhtautuminen tyttären pahoinpitelyyn on kova paikka isälle.

– Ihan rehellisesti voin myöntää, että on ollut todella vaikeaa käsitellä tätä, että ei ota tilannetta omiin käsiinsä. Siinä on ollut tekemistä. Ja tässä on edelleen isänä todella paljon käsiteltävää.