Ketterä Gripen ja laserpommein varustettu F-15 – tällaiset sotakoneet syöksähtelevät pian Suomen taivaalla

Suomi on harjoituksen isäntämaa. Harjoituksessa on neljä päätukikohtaa, joista kaksi sijaitsee Suomessa: toinen Pirkkalassa ja toinen Rovaniemellä.

– Koneet on hajautettuna sinne. Gripen pystyy vaihtamaan moottorin maantietukikohdassa 45 minuutissa, Kari valo sanoo.

Gripen on kooltaan pienempi kuin esimerkiksi yhdysvaltalainen F-15, mutta hyvin ketterä.

Gripeniin mahtuu 5–6 tonnia asevoimaa ja koneen maksimipaino on 16 tonnia, mikä tarkoittaa, että se on kokoonsa nähden erittäin kykenevä taistelukone.

F-15 iskee syvälle

– Tämän tehtävä on deep strike eli se voi yksin mennä vihollisen ilmatilaan, raivata tiensä kohteelle, tuhota kohteen ja raivata tiensä takaisin.

F-15 on erikoistunut iskemään ilmasta maahan. Karivalo esittelee hävittäjän pohjasta löytyviä aseita.

ACE 23 -harjoituksessa käytettävän F-15E Strike Eaglen nimikin vihjaa, että hävittäjän vahvuus on iskeminen ilmasta maahan.

– Uskoisin, että tässä harjoituksessa nimenomaan tämän koneen tehtävä on nämä ilmasta maahan -iskut.

Keskeisin ero on käyttötarkoitus

F-15 on huomattavasti suurempi sotakone kuin Ruotsissa tällä hetkellä käytössä olevaan Gripen C -hävittäjä.

F-15 pystyy myös kantamaan yli 10 tonnia aseistusta, kuten pommeja, raketteja tai ohjuksia. Gripenin ulkoinen kuorma on 5–6 tonnia.

Karivalon mukaan Gripenin maksimipaino on noin 16 tonnia, kun taas F-15 maksimipaino on 32–33 tonnia.

Kokoero johtuu Karivalon mukaan hävittäjien erilaisista käyttötarkoituksista. Gripen ja F-15 on suunniteltu erilaisia filosofioita noudattaen.

Gripen on suunniteltu operoimaan varusmiesten voimin maantietukikohdista, kun taas F-15 on suunniteltu operoimaan suurista tukikohdista, joissa on kattava infrastruktuuri.