Suomen hävittäjäehdokkaat: Nyt testattiin ranskalaista kallista Rafalea – valttina lupaus hävittäjävalmistukseen Suomessa

Ranskan puolustusteollisuuden ylpeys, Dassault Rafale -hävittäjä on kaksimoottorinen tehokas kone, joka ei kuitenkaan ole maailmalla kovin laajassa käytössä. Se voi johtua muun muassa korkeista käyttökustannuksista.

Rafalen valttikortti on se, että yhtiö lupaisi Suomelle erittäin laajat oikeudet valmistaa ja huoltaa hävittäjiä lisenssin turvin – Suomessa, suomalaisin voimin.

Tämä on asia, jota Rafale voi tarjota. Tämä on yhden valtion tuottama kone, jossa on paljon käyttömahdollisuuksia, mutta paljon itsenäisyyttä hankinnoissa ja huoltotoiminnassa, vakuuttaa Rafale-yhtiölle työskentelevä entinen kenraali Joël Rode.