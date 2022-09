"Kestäisikö Marinin kannatus, jos politiikka arkipäiväistyisi?" Eduskuntavaalien kärkiteema yhä auki – keikaus Euroopassa voi muuttaa asetelmat täysin

Maaseudun Tulevaisuuden teettämässä kyselyssä Sanna Marin on suosikki myös seuraavaksi pääministeriksi. Seuraavaksi suosituin oli kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari oli yllättynyt tuloksista. Harvoin pääministeripuolueen suosio tässä vaiheessa vaalikautta on Junkkarin mukaan näin korkea.

– Tässä vaiheessa pääministeri on aika lailla kansan hylkäämä. Hämmästyttävällä tavalla Sanna Marin ja demarit ovat pystyneet säilyttämään suosionsa.

Junkkarin mukaan puolueiden itse teettämissä puoluebarometreissä Marinin hallitus on edelleen historiallisesti suosituin, vaikka kannatus onkin laskenut.

Suosikkius ei aina vastaa todellisuutta

MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum muistuttaa kysymyksen asettelusta, sillä suosikki on eri asia kuin mitä kansalainen todellisuudessa äänestää. Lisäksi pääministeriksi nousee yleensä suurimman ja äänestetyimmän puolueen puheenjohtaja.

– Monella voi olla henkilökohtaisia näkemyksiä, että Marin on hyvä keulakuva Suomelle, mutta kanavoituvatko nämä äänet SDP:lle ja sitä kautta Marinille, Neihum pohtii.

Hufvudstadsbladetin vastaava päätoimittaja Erja Yläjärven mukaan hallituskausi on ollut monella tapaa poikkeuksellinen. Kun yhdistelmänä on valovoimainen persoona, Nato-jäsenyys ja pandemia, kestää Yläjärven mukaan kohun jos toisenkin.

– RKP, joka on historiallisesti mielletty porvaripuolueeksi ja sielläkin Marin on suosikki pääministeriehdokkaaksi. Se on jollain tavalla yllättävää.