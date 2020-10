MTV Yhdysvalloissa: Presidentinvaalien tärkeimmän osavaltion ääntenlaskusta voi tulla täysi kaaos – "Tuhansien ihmisten äänet hylätään"

Brooke Lyn Berti astuu ulos Lackawannan piirikunnan toimistosta. Hän on juuri jättänyt ennakkoäänensä kahden miljoonan muun pennsylvanialaisen tavoin.

– Se on turvallisin tapa hoitaa homma, Berti sanoo.

Kaikilla MTV Uutisten haastattelemilla äänestäjillä on yksi yhteinen piirre. He kaikki äänestivät Joe Bidenia. Donald Trumpin äänestäjät käyvät mielummin antamassa äänensä vaalipäivänä.

– En uskalla äänestää postitse, koska siinä on liikaa epäselvyyksiä. Äänestän mieluummin paikan päällä vaalipäivänä. Koronavirus ei pelota minua. Jos minun olisi määrä sairastaa se, olisin jo saanut sen, sanoi Gene, jonka MTV tapasi lauantaina.

Tilastot tukevat arkihavaintoja. Pennsylvaniassa ennakkoääniä pitää erikseen pyytää. Pyyntöjä on tullut yhteensä noin 3,1 miljoonalta äänestäjältä.

Pyydetyistä ennakkoäänistä kaksi kolmasosaa on demokraateillem yksi kolmasosa republikaaneille.

Pyydetyistä ennakkoäänistä kaksi kolmasosaa on demokraateillem yksi kolmasosa republikaaneille.

Heistä noin 2 miljoonaa on rekisteröitynyt demokraateiksi ja noin 0,8 miljoonaa republikaaneiksi. Loput ovat rekisteröityneet pienpuolueisiin tai itsenäisiksi äänestäjiksi.

Pyydetyistä ennakkoäänistä jo noin 1,4 miljoonaa demokraattia on palauttanut äänensä. Republikaaneista ennakkoon on äänestänyt noin 500 000 henkilöä.

Äänet sivuun piirikunnissa

Ennakkoääniä ei ole pakko jättää paikan päällä, vaan ne voi antaa postilaitoksen huomaan. Pennsylvaniassa postiäänet hyväksytään, jos vaalikuori on postitettu viimeistään vaalipäivänä ja se saapuu viimeistään kolmen päivän kuluttua vaalipäivästä.

– On selvää, että tuhansien ihmisten äänet hylätään, sanoo Pat Christmas.

Pat Christmas on huolissaan vaaliprosessista.

Pat Christmas on huolissaan vaaliprosessista.

Christmas työskentelee päällikkönä Committee of Seventy -nimisessä puoluepolitiikkaan sitoutumattomassa kansalaisjärjestössä.

– Piirikuntia on ohjeistettu laittamaan sivuun äänet, jotka ovat saapuneet vaalipäivän jälkeen. Korkein oikeus voi vaikuttaa niiden laskentaan, Christmas sanoo.

Jos presidentinvaali on tiukka, näin pitkä odottelu voi ajaa maan kaaokseen samalla tavalla kuin vuoden 2000 presidentinvaaleissa, jolloin ratkaisua jouduttiin odottamaan joulukuulle.

– Ääntenlaskenta saadaan aloittaa vaalipäivänä aamuseitsemältä, ja sitä jatketaan kellon ympäri niin kauan, kunnes tulos on valmis.

Rakennusta tyhjän päälle

Postiääniin suhtautuminen vaihtelee osavaltioittain. Länsirannikolla esimerkiksi Kaliforniassa, Washingtonissa ja Oregonissa äänestyslipukkeet postitetaan kaikille. Noissa osavaltioissa on kokemusta ja käytäntöjä, joiden päälle rakentaa.

– Koko prosessi on pitänyt luoda tyhjästä. Ääntenlasku on erittäin hankalaa, koska välineet eivät ole kunnossa ja väkeä on vähän, Christmas sanoo.