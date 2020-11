Kääntyvätkö Georgia ja Texas demokraateille? Entä kuinka kauan tulosten laskemisessa kestää? – tässä viisi tekijää, jotka vaaliyönä kannattaa huomioida

Maaginen luku 270

Väkirikkaimmissa osavaltioissa on jaossa kymmeniä valitsijoita, joten yhdenkin tällaisen osavaltion keikahtaminen toisen ehdokkaan leiriin voi olla ratkaisevaa. Tällä hetkellä demokraattien Joe Bidenilla on tosin niin selkeä gallupjohto, että hänellä voi olla varaa hävitä useampia vaa'ankieliosavaltioita ja hän voi silti voittaa vaalit.

Tulosten saaminen voi viipyä

Tavallisesti ääntenlasku on edennyt melko ennustettavaan tahtiin, ja vaalivoittaja on ollut selvillä Suomen aikaa aamulla. Nyt tilanne on kuitenkin erilainen koronapandemian takia, sillä postiäänestäminen on kasvanut räjähdysmäisesti.