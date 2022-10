Translakiesitystä puitiin kiihkeästi lähetekeskustelussa eduskunnassa – teoriassa sukupuolimerkintää voisi muuttaa useamman kerran

– On sanomattakin selvää, että lakiesitys on parannus moniin nykyisen lainsäädännön ongelmiin, joista ihmisoikeussopimusten kansainväliset valvontaelimet ovat Suomea lukuisia kertoja huomauttaneet, sanoi Veronika Honkasalo (vas.).

Sukupuolimerkintä aiheuttaa käytännön ongelmia

Valiokunnista äänestettäneen keskiviikkona

Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan

Nykyinen, vuodelta 2002 peräisin oleva translaki sisältää vaatimuksen, että vahvistaakseen sukupuolensa toiseksi kuin mihin henkilö on syntymässä määritelty hänen on esitettävä lääketieteellinen selvitys siitä, että hänet on steriloitu tai että hän on muusta syystä lisääntymiskyvytön.