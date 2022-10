Seta: Omasta sukupuolesta päättäminen pitää sallia myös lapsille – näin järjestön pääsihteeri vastaa lukijoiden kysymyksiin

– Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä on tietenkin ihan valtava ihmisoikeusloukkaus. Nyt on korkea aika, että se tulee muuttumaan, kertoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Tällä hetkellä Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka vaatii sukupuoltaan korjaavalta sterilisaatiota. Nykyisestä translaistaan Suomi on saanut huomautuksia esimerkiksi Euroopan Neuvostosta.

– Tarkoitus on vahvistaa ihmisen itsemääräämisoikeutta. Arjessa se tarkoittaa sitä, että transihmiset tulevat nähdyksi ja kohdelluksi siinä sukupuolessa kuin mitä he ovat, Tarjamo summaa.

Ikäraja alemmas

Lakiuudistuksssa on Tarjamon mukaan paljon hyvää, mutta parannettavaa vielä löytyy.

– Meidän järjestöjen näkökulmasta ehdottomasti suurin puute tässä lakiuudistuksessa on se, että tässä edelleen sukupuolijuridisen vahvistamisen ehtona pysyy täysi-ikäisyys.

Uudistus jakaa poliitikkojen mielipiteet

Esityksestä odotetaan jakavaa myös hallituksen sisällä. Keskustan ryhmäjohtaja Eeva Kalli kertoi tiistaina STT:lle, että keskustan eduskuntaryhmässä on "muutamia" kansanedustajia, joilla on vaikeuksia tukea hallituksen esitystä. Kallin mukaan ryhmän enemmistö on esityksen takana.