Eeva Lehtimäen kommentti: Pride-päätös herättää kysymyksen: Ketkä kelpaavat puolustamaan ihmisoikeuksia?

Ei ole harmaan sävyjä, ei ole kykyä kuunnella muita. Yhä useampi asia on mustavalkoinen joko tai. Valitse puolesi puhdasoppisesti tai muuten…

Heti alkuun on sanottava, että Kokoomus ei varsinaisesti kunnostautunut translain julkisena tukijana. Enemmän koko homma yritettiin hoitaa hissukseen, koska puoluetta äänestäviä konservatiiveja ei haluttu ajaa perussuomalaisten syliin vaalien alla.

Moni kokoomuslainen ja keskustalainen on kuitenkin samaan aikaan tehnyt hartiavoimin töitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasaveroisten oikeuksien puolesta vuosia. Näkyvästi ja julkisesti.

Oikeudet ovat politiikkaa, mutta nyt ne ovat myös puoluepolitiikkaa

Pride-kulkue oheistapahtumineen ei ole vain suvaitsevaisuusbileet, vaan se on monelle osallistujalle myös mielenosoitus. Taistelua omasta tilasta ja paikasta, tasaveroisesta oikeudesta olla ja elää.

Mutta aivan oikeutettua on kysyä, että onko Pride nyt myös puoluepolitiikkaa? Vain tietyt aatesuunnat ovat tervetulleita mukaan?

Kokoomuksessa ja Keskustassa on myös paljon seksuaalivähemmistöjen edustajia. En ihmettele, jos he kokevat, että heille on käännetty selkä.