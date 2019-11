Keskustan Anne Kalmari tylytti mielipidekirjoituksessaan "luonnosta vieraantuneita" ihmisiä, jotka vastustavat maitoa ja kannattavat kannabista – näin vastaa kohuun: "Maalittaminen on muotia"

Kalmarin kirjoitus on otsikoitu Itä-Savo-lehdessä sanoilla "Erilaista ajattelua — Maalle muutto voisi korvata kannabiksen". Alun perin se julkaistiin keskustapuolueen äänenkannattajassa Suomenmaassa .

Sitten hän lataa täyslaidallisen. Hän listaa teesin toisensa jälkeen määrittelemättömästä joukosta "ihmisiä", joiden mielestä "mai­don juon­ti ja la­ku­pii­put pi­tää kiel­tää, mut­ta kan­na­bik­sen käyt­tö on jees ja sii­hen voi kan­nus­taa", tai "joiden mielestä kotieläinten pitäminen ruuaksi on kauhea asia, mutta he pitävät lihaa syöviä lemmikkejä."