Kuopiolainen Joni unohti parkkikiekon, mutta parkkisakko peruttiin virheen vuoksi.
Kuopion pysäköinninvalvonnassa ilmeni hiljattain hämmennystä herättänyt virhe.
Yksi erikoisista virhemaksuista odotti Joni Tuomaisen tuulilasissa. Tarkastaja oli jättänyt tuulilasiin 50 euron arvoisen tervehdyksen moitteineen odottamaan noutajaa.
– Virhesyy: Pysäköinnin alkamisajan ilmoittamatta jättäminen, virhemaksussa todetaan.
Kuopion keskusta-alueella pysäköintivirhemaksun suuruus on 60 euroa. Muilla alueilla 50 euroa.
Tuomainen sanoo, että maksu tuli aiheesta.
– Aiheellinen sakko, koska kiekko unohtui laittaa, Tuomainen kertoo MTV Uutisille.
Keltalaitaista lipuketta tarkemmin katsottuaan Tuomainen huomasi kuitenkin sen ylälaidassa hämmentävän kohdan.