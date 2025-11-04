



Pyöreitä vuosia täyttävällä Matti Vanhasella on sanansa sanottavana Orpon hallituksesta: "Väärään aikaan" 8:59 70 vuotta täyttävä Matti Vanhanen kommentoi päivänpolitiikkaa. Julkaistu 04.11.2025 07:30 Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Jari Peltola jari.peltola@mtv.fi Matti Vanhanen juhlistaa 70-vuotispäiväänsä. MTV Uutiset vieraili Vanhasen kotona Kirkkonummella, missä keskusteltiin muun muassa nykyisestä hallituksesta, Suomen nykytilasta ja yleisesti maailman menosta. Valtioneuvos, entinen pääministeri ja keskustapuolueen puheenjohtaja Matti Vanhanen täyttää tänään 70 vuotta. Vanhanen toimi Suomen pääministerinä vuodesta 2003 vuoteen 2010. Vanhanen muistelee omia aikojaan pääministerinä ja kertoo, että työskenteleminen oli jatkuvaa valmiudessa olemista, johon kuului paljon kokoustamista, sekä ulkomaanmatkoja. Hänen mukaansa se ei ollut henkisesti raskasta, vaikka fyysisesti kroppa olikin koetuksella. – Ne eivät suinkaan vähentäneet työmäärää kotimaassa, vaan pitkän ulkomaanmatkan jälkeen työt ja palaverit kasaantuivat entistä isoimmiksi, Vanhanen sanoo Vuonna 2019 alkaneena eduskuntakautena Suomea johti SDP:n silloisen puheenjohtajan Sanna Marinin johtama hallitus. Tuona kautena tapahtumia riitti kuten koronapandemia, sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Vanhanen nousi valtiovarainministeriksi Katri Kulmunin erottua tehtävästään. Vanhasen mukaan koronapandemian kaltainen kriisi aiheuttaa miljardien ja miljardien kustannukset, olipa hallitus mikä tahansa. Vanhanen sanoo, että Suomessa ei ole muuta maksajaa kuin valtio veronmaksajien kanssa.





– Pandemia ei kuitenkaan muuttanut myöskään Suomessa talouskriisiä. Täällä ei ollut konkurssiaaltoa eikä isoa työttömyyttä, päinvastoin. Marinin hallituksen aikana taisi työllisyys nousta, Vanhanen pohtii.

Orpolle leikkauspaineita

Vanhasen mukaan tiukkaa talouslinjaa vetävällä Petteri Orpon hallituksella oli valtaan tullessaan paine tehdä isot leikkaukset heti, tässä ja nyt riippumatta suhdanteista.

Vanhanen sanoo, että hallitus haluaa osoittaa, että he toimivat nyt toisin.

– Uskon, että he tekivät sen suhdannepoliittisesti väärään aikaan. Ajoitus ei osunut kohdilleen.

Vanhanen sai myös oman osansa kohujulkisuudesta toimiessaan pääministerinä. Vanhanen toteaa aina pyrkineensä suojelemaan yksityisyyttään, mutta myöntää, että ei onnistunut siinä aina hyvin.

Tämä on on rajoittanut ja rajoittaa edelleen hänen elämäänsä.

– Siitä jäi sellainen jälki, että mietin aika tarkkaan mihin tilaisuuksiin menen, vaikkei kukaan olisikaan enää kiinnostunut minusta. Se vaan jäi toimintatavaksi. Tietyllä tavalla olen vähän eristäytyvä ihminen muutenkin. Se vahvisti sitä kyllä.

Vanhanen pohtii miltä Suomi näyttää hänen mielestään nyt vuonna 2025. Hän kokee, että perusasiat ovat kunnossa. Hänen mukaansa Suomi on turvallinen maa. Vanhanen toivoo, että Suomea rakennetaan myös sosiaalisesti ehyenä maana, ettei maa ja kansa jakaudu.

– Eikä tehdä siitä väkisin jakautumisesta poliittista kysymystä, josta maailmalta on valitettavan paljon esimerkkejä. Nyt kannattaa nimenomaan katsoa, mitä maailmalla tehdään heikosti ja välttää sellaiset virheet.

Katso Vanhasen haastattelu yllä olevalta videolta!

