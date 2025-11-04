Matti Vanhanen juhlistaa 70-vuotispäiväänsä. MTV Uutiset vieraili Vanhasen kotona Kirkkonummella, missä keskusteltiin muun muassa nykyisestä hallituksesta, Suomen nykytilasta ja yleisesti maailman menosta.
Valtioneuvos, entinen pääministeri ja keskustapuolueen puheenjohtaja Matti Vanhanen täyttää tänään 70 vuotta. Vanhanen toimi Suomen pääministerinä vuodesta 2003 vuoteen 2010.
Vanhanen muistelee omia aikojaan pääministerinä ja kertoo, että työskenteleminen oli jatkuvaa valmiudessa olemista, johon kuului paljon kokoustamista, sekä ulkomaanmatkoja.
Hänen mukaansa se ei ollut henkisesti raskasta, vaikka fyysisesti kroppa olikin koetuksella.
– Ne eivät suinkaan vähentäneet työmäärää kotimaassa, vaan pitkän ulkomaanmatkan jälkeen työt ja palaverit kasaantuivat entistä isoimmiksi, Vanhanen sanoo
Vuonna 2019 alkaneena eduskuntakautena Suomea johti SDP:n silloisen puheenjohtajan Sanna Marinin johtama hallitus. Tuona kautena tapahtumia riitti kuten koronapandemia, sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Vanhanen nousi valtiovarainministeriksi Katri Kulmunin erottua tehtävästään.
Vanhasen mukaan koronapandemian kaltainen kriisi aiheuttaa miljardien ja miljardien kustannukset, olipa hallitus mikä tahansa. Vanhanen sanoo, että Suomessa ei ole muuta maksajaa kuin valtio veronmaksajien kanssa.