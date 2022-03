Keskusta päivittää linjauksiaan ja pohtii Nato-kantaansa kevään aikana – "Ratkaisua näin keskeisestä kysymyksestä ei tehdä nopeasti"

– Keskustan turvallisuuspoliittisen pohdinnan tärkein ydin on valita Suomelle tie, joka todennäköisimmin takaa rauhan jatkumisen. Ratkaisua näin keskeisestä turvallisuuspoliittisesta kysymyksestä ei tehdä nopeasti. Tarvitaan vakaata harkintaa, kannanotossa sanotaan.

Tällä hetkellä voimassa on linjaus, jonka mukaan keskusta ei kannata Suomen Nato-jäsenyyttä.

Kansanedustajien piirissä muutosta

– Suomen linja on rakennettu siten, että se kestää niin hyvät kuin huonot ajat. Kuitenkin Euroopan turvallisuustilanne on järkkynyt niin perustavanlaatuisesti, että oma ajatteluni suhteessa Natoon on muuttunut positiivisemmaksi, Ovaska kommentoi.