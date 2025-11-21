Keskusta julkisti vaihtoehtonsa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen politiikalle.
Keskusta haluaa alentaa keskituloisten verotusta. Keskituloiselle jäisi keskustan esittelemässä vaihtoehdossa vähintään noin 500 euroa vuodessa enemmän käteen hallituksen linjaan verrattuna.
Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan keskituloisten verotuksen alentaminen antaisi vauhtia Suomen talouteen.
– Suomi nousee laittamalla tavalliset, työtä tekevät suomalaiset etusijalle, Kaikkonen sanoo keskustan tiedotteessa.
Keskusta parantaisi samalla hallituksen leikkaamaa kotitalousvähennystä ja tekisi perhe-etuuksista asteittain verottomia.
"Pk-yritysten pärjäämistä pitää tukea"
Keskusta uudistaisi myös yhteisöverotusta niin, että yrityksen sisään jätettäviä voittoja verotettaisiin vähemmän. Näin luotaisiin yrityksille kasvu-, investointi- ja työllistämismahdollisuuksia. Lisäksi keskusta parantaisi yrittäjävähennystä ja toteuttaisi investointien verohyvityksen myös pienemmille yrityksille.