Näillä keinoilla keskusta nostaisi Suomen talouden nousuun – "Tämän vaalikauden aikana kasvanut vain velka"

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan toimenpiteille on tarvetta, sillä Suomen talouden suursäätila on todella synkkä. Saarikon mukaan Suomen talous on jo pitkään ollut vailla kestävää kasvua ja tällä vuosikymmenellä koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat entisestään synkentäneet näkymiä.