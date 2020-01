Oikeus päättää tänään United Brotherhoodin määräämisestä väliaikaiseen toimintakieltoon – näin lakkauttamista perustellaan

Viranomaisten mukaan UB on Suomen vahingollisin rikollisryhmä, jolla on noin sata jäsentä. Se perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät.