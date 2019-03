Työnantajajärjestöt tyrmäävät Antti Rinteen ajatuksen tupon paluusta: "Se on mennyttä maailmaa"

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan paluu tupoihin on mennyttä maailmaa.

– Kansainvälinen kilpailu haastaa meitä koko ajan jaratkaisu siihen on, että jatketaan tällä liittokierroksella, josta meillä on yksi hyvä kokemus viime vuodelta. Perimmäisenä tavoitteenamme on paikallisen sopimisen lisääminen niin, että mahdollisimman paljon työehdoista ja palkoista sovittaisiin työpaikoilla, jossa asiat tunnetaan parhaiten.