Kesän hauskin video! Jackrusselinterrieri Warre rakastaa vesijetteilyä: "Kun on vauhtia niin Warre viihtyy"

– Siinä on ison koiran luonne pienessä pakkauksessa. Erittäin energinen, vauhdikas ja utelias koira, Kallioniemi summaa Warre-koiraa.

– Siitä ajateltiin, että varmaan tämä jetteily sopii hänelle kanssa. Kun on vauhtia niin Warre tykkää ja viihtyy.

Seniorikoiran turvallisuus on Kallionimelle tärkeää. Warre on koko ajan kytkettynä isäntäänsä ja sillä on yllään pelastusliivit sekä suojalasit. Lasit suojaavat koiran silmiä auringon lisäksi tuulelta, hyönteisiltä ja paahtavalta helteeltä.