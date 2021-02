Väinö-koira on varsinainen kultakurkku: Emännän puhelimen soittoääni kirvoittaa ilmoille sulosoinnut – katso söpö video

Tämän laulajan artistinimi on Väinö, syntymänimi Tiitulan Likaiset Legendat. Väinö täyttää ensi viikolla vasta kaksi vuotta, joten odotettavissa on vielä pitkä ura.

Luonteeltaan Väinö on seurallinen.

– Väinö on ihmisille ja muille koirille ystävällinen kaveri, jolla on paljon koirakavereitakin. Yksi poikakoira naapurustossa on, jonka kanssa ei tulla hyvin toimeen. Ehkä mustasukkaisuutta, molemmat ovat komeita poikia, parhaassa iässä, kuvailee isäntä Jukka Hossi.