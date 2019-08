Kesälomien loppuessa moni suuntaa lääkärin vastaanotolle – "Lomailun terveysvaikutukset kestävät valitettavan vähän aikaa”

Tämä tarkoitti, että mielenterveyden häiriöt nousivat yleisimmäksi syyksi sairauspäivärahan saamiselle. Noin 74 300 työikäistä sai viime vuonna sairauspäivärahaa niiden perusteella. Vuodesta 2016 mielenterveyden häiriön perusteella päivärahaa saaneiden määrä on kasvanut yli neljänneksen eli 27 prosenttia.

Sama ilmiö on havaittu Terveystalossa. Yhtiön potilastietojärjestelmästä ilman henkilötietoja koottu data kertoo, että mielenterveyden häiriöitä diagnosoitiin vuonna 2018 viidennes enemmän kuin vuonna 2016.

– Ahdistuneisuus ja masennus aiheuttavat paljon sekä henkilökohtaista psyykkistä kärsimystä että sairauspoissaoloja. Moni on kesäloman jälkeen levännyt, mutta lomailun terveysvaikutukset kestävät valitettavan vähän aikaa – parista viikosta pariin kuukauteen. Jos ajatuskin töihin palaamisesta aiheuttaa ahdistusta, on asiasta hyvä käydä juttelemassa vaikka työterveyspsykologin kanssa. Huolia ei kannata jäädä hautomaan yksin, toteaa yleislääkäri Toni Vänni Terveystalon verkkosivulla.

Kremppoja laaja kirjo

Loman päättyessä moni hakeutuu lääkäriin epämääräisten oireiden vuoksi: olo on huono, väsyttää, ahdistaa.

– Huonovointisuus voi olla merkki melkeinpä mistä vain. Toisinaan kyseessä on kostean kesän jälkeinen krapula, joskus taas oireiden taustalla on yksinkertaisesti se, että töihin meneminen harmittaa. Jos töitä on kasaantunut ja sorvin ääreen palaavaa työntekijää odottaa täysi kaaos, voi tilanne aiheuttaa voimakastakin ahdistusta, kertoo Vänni.