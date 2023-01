Poikkeuksellinen aalto riepottelee työpaikkoja – "Ollaan ehkä taas uuden työelämän muutoksen edessä"

Tämä cocktail on ollut omiaan aiheuttamaan työpaikoilla tavanomaista enemmän sairauspoissaoloja – etenkin aloilla, joilla kontakteja on paljon.

– Selkeästi sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, hengitysinfektiot joillakin työpaikoilla jopa tuplaantuneet. Influenssa-aaltokin on tullut aikaisemmin ja rajumpana kuin aiempina vuosina, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara.

Verrokkivuosi on edellinen "normaali" vuosi ennen kuin koronavirus saapui sekoittamaan pakkaa. Influenssa ei esimerkiksi ole levinnyt kolmeen vuoteen tavalliseen tapaan koronan hallitessa ilmatilaa.

Rajojen hakeminen voi olla vaikeaa

Koronavuodesta 2020 alkaen suomalaisten päähän on iskostunut, ettei köhivänä tai kurkkukipuisena ole asiaa työpaikalle.

– Matalalla kynnyksellä on hyvä jäädä pois, ettei levitetä tautia. Täytyy tietysti miettiä se, miten ne työt sujuvat. Jos on pikkuisen kurkku kipeä, voi estää sen [leviämisen] laittamalla hengityssuojaimen, sanoo EK:n Rytivaara.

Ylitunnolliselle työntekijälle on toisaalta etätyön yleistymisen myötä avautunut mahdollisuus paiskia hommia kotoa käsin vaikka kuumeisenakin, minkä vuoksi omien rajojen hakeminen on entistä tärkeämpää.

– Omaa terveyttä ei saa vaarantaa. Jos on selkeästi kuumeinen ja vointi on väsähtänyt, se on merkki levätä ja antaa kehon toipua.