Herhiläisiä havaittu tänä kesänä tavallista enemmän – tässä syy

Muita ampiaislajeja on ollut tänä kesänä tavanomainen määrä, vaikka loppukesästä niitä onkin aina alkukesää enemmän.

Herhiläisiä on ollut tänä kesänä tavallista enemmän, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jouni Sorvari. Syynä herhiläisten määrän kasvulle ovat ilmastonmuutoksen myötä lämmenneet ja pidentyneet kesät. Muita ampiaislajeja on ollut Sorvarin mukaan tänä kesänä tavanomainen määrä.

Herhiläinen ei erotu paljoa muista ampiaislajeista, paitsi suuren kokonsa vuoksi.

Herhiläisiä on ollut tavallista enemmän tänä kesänä erityisesti eteläisellä rannikolla, Pohjois-Savossa ja Kaakkois-Suomessa. Herhiläispesät tuottavat koiraita ja kuningattaria syksyllä. Mitä pidempi ja lämpimämpi kesä on, sitä enemmän herhiläiset lisääntyvät.

– Mitä pidempään kesä jatkuu, sen parempi herhiläiselle ja saksanampiaiselle, Sorvari kertoo.

"Ärhäkkyys" seurausta energiavajeesta

Loppukesästä voi tuntua, että ampiaiset olisivat erityisen ärhäköitä. Tämä on Sorvarin mukaan jokavuotinen ilmiö. Ampiaiset hakeutuvat loppukesästä esimerkiksi sokerijuomien äärelle, kun kukissa ei enää loppukesästä ole mettä ja hyönteisravintoa on vähemmän.

– Kun kesä kääntyy lopulleen ja kukista loppuu mesi, niin ampiaisille tulee pulaa sokerista, jolloin ne tulevat ihmisten luo makeiden tuoksujen perässä, Sorvari kuvailee.

"Ärhäkkyys" johtuu Sorvarin mukaan siitä, kun energiavajeessa olevat ampiaiset etsivät itselleen ja ampiaisen toukille päättäväisesti ravintoa loppukesästä.

Sorvarin mukaan ampiaisten määrät vaihtelevat yleensä siten, että parillisina vuosina ampiaisia on enemmän ja parittomina vähemmän. Se puolestaan johtuu kahden ampiaislajin, piha-ampiaisen ja saksanampiaisen, runsauden vaihtelusta.

Sorvari kertoo, ettei ampiaismääriä seurata tarkasti tällä hetkellä, vaan määrät perustuvat havaintoihin. Siellä, missä on ampiaispesiä, voi tuntua siltä, että ampiaisia olisi enemmän, vaikka laajemmalla alueella olisikin edellistä kesää vähemmän ampiaisia.

Hän huomauttaa myös, että loppukesästä ampiaisia on aina alkukesää enemmän.