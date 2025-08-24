Päivän sää: Melkein koko Suomessa kastutaan

Koko maahan odotetaan tänään sadekuuroja, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.
Aamulla kuuroja on odotettavissa maan länsiosissa. Päivän edetessä sateita liikkuu kattavasti ympäri maata. Lapissa sataa paikoittain aina maanantain vastaiseen yöhön asti.
Maan eteläosista Lapin keskiosan paikkeille ennustetaan tänään 13–16 lämpöastetta. Pohjois-Lapissa lämpötilat ovat kymmenen asteen tuntumassa. Kyse on ajankohtaan nähden hieman tavanomaista viileämmistä säistä, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi kertoo.
Sadekuurojen ennustetaan jatkuvan myös ensi viikon alussa. Maanantaina sataa vielä ympäri maata, tiistaina sateiden odotetaan keskittyvän maan eteläosiin.