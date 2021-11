Kerttu Niskasen tilanteesta kutkuttava arvio – asiantuntijan näkemys Therese Johaugista hätkähdyttää: "Ei tarvinnut katsoa kelloa"

– Krista on heti nyt alkukaudesta selkeästi terävämmässä kunnossa kuin kertaakaan viime vuonna. Hiihto on hyvän näköistä ja on selkeästi vire kohdallaan, Isometsä sanoo.

– Kun ei puhuta ihan nuoresta urheilijasta, tauko voi henkisesti toimia lopulta hyvänä. Sai olla kotona ja vähän huilata. Huippuhiihtäjän arki on aika rankkaa. On matkustelu ja kilpailut, kotona ei paljoa olla. Saattaa henkisesti tehdä ihan hyvää yli kolmekymppiselle urheilijalle, että oli poikkeuksellinen kevät.

Johaug ja muut

Norjalaistähden harjoittelusta on tihkunut syksyn mittaan muiden kannalta pelottavia uutisia, ja Isometsä vahvistaa Johaugin hurjan kunnon todeksi. Vaikka kauden avauksessa hiihtäjien voimasuhteiden ennakoiminen on vielä haastavaa, uskaltaa Isometsä paaluttaa Johaugin jo ennakkoon Rukan normaalimatkoilla voittajaksi, jos tämä vain selviää ilman haavereita ja välineongelmia.

– Kaksi on irti ja sitten tulee todella iso porukka sijoilla 3-15. Paljon riippuu siitä, minkälainen päivä sattuu, ja lähtöpaikkakin voi ratkaista. Rukalle on luvattu pakkasta ja pakkanen on tunnetusti erittäin hyvä peesikeli. Silloin peesistä on isompaa hyötyä kuin monella muulla kelillä. Jos sattuu hyvä lähtöpaikka ja saa peesejä matkalla, sekin voi vaikuttaa, kun sekunneista puhutaan, Isometsä sanoo.