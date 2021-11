Alkukauden merkit lupaavat jättipottia – asiantuntija suitsuttaa Iivo Niskasen valintaa: "Se on viisautta"

Bolshunovin hiihtämistä Rukan maailmancupavauksessa on pyöritelty pitkin syksyä. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä uskoo venäläisen olevan haasteistaan huolimatta totutun kova.

– Bolshunov hiihti kaksi kisaa puolihyvin, ei bolshumaisesti. Uskoisin, että kun on ollut vaikeuksia ja terveyden kanssa ongelmia, hän on hiihtänyt ensimmäiset kisat varovaisesti, lähtenyt tunnustelemaan, onko minkälaisessa kunnossa, että kehtaako lähteä Rukalle, Isometsä pohtii.

– Kläbo on sillä tavalla arvoitus, mutta kun samat tuntuvat pärjäävän, miksipä Kläbokaan pois tippuisi, Isometsä sanoo.

– Asetelma ei ole muuttumassa mihinkään. Ruka antaa lopullisen vastauksen, mutta norjalaiset, venäläiset plus Iivo on se asetelma.

Iivo Niskanen on suomalaisten isoin toivo Rukan maailmancupavauksessa, sanoo Jari Isometsä.

"Ottanut muutaman askeleen taaksepäin"

– Iivo on selkeästi ottanut muutaman askeleen taaksepäin harjoittelussa ja palannut vanhaan hyväksi havaittuun. Moni voisi ajatella, miksi kokeiltiin muuttaa vanhaa hyväksi havaittua. Kyllähän se niin on, että urheilija haluaa kehittyä ja kokeilla, ja sillä hetkellä uskotaan, että uusi on parempi, Isometsä sanoo.