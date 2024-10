Minne jäi HIFK:n superketju? Antti Pennaselta ja Jere Lehtiseltä mystisiä kommentteja

Leijonien Karjala-turnauksen joukkue rakentuu pitkälti Sveitsissä ja Ruotsissa pelaavista pelaajista. Liigasta mukana on vain viisi pelaaja, joista kolme tulee Tapparasta.

HIFK:n ykkösvitja on ollut liigasyksyn ilmiö. Ketjun sentteri Jori Lehterä on nakuttanut 19 ottelussa peräti 34 (5+29) pistettä. Ketjun toinen laituri Iiro Pakarinen on paukuttanut 19 ottelussa 22 maalia ja 26 pistettä.