Tuomas Uronen kertoo MTV Urheilun haastattelussa tietävänsä, mitä NHL-unelman saavuttaminen vaatii.
Viimeiset kaksi kautta Kanadassa juniorisarjaa pelannut Tuomas Uronen tavoittelee NHL-paikkaa Vegas Golden Knightsin joukkueesta harjoitusleirin kautta. Golden Knights saavutti liigan mestaruuden keväällä 2023.
Todennäköisesti Urosen edessä on kuitenkin kausi AHL:ssä. Uronen, 20, kertoo MTV Urheilun haastattelussa pitävänsä jalat tukevasti maassa.
– Tiedän omat kykyni, menen joka päivä hallille kehittymään ja yritän laittaa pikkuhiljaa ja kun tulee mahdollisuus, niin otan sen, Uronen kommentoi.
Hyökkääjä myös tietää, mitä sinne pääseminen vaatii.
– Kaikki haluavat NHL:ään, joten on pakko olla ilkeä.
Kasinoistaan ja yöelämästään tunnetussa Las Vegasissa asuminen on ollut iso muutos Keravalla kasvaneelle Uroselle.
– Tämmöiselle suomalaiselle nöyrälle pojalle tämä ei ehkä ole se paras paikka, hän naurahtaa.
Eroja Suomeen Urosen on helppo nimetä.
– Sää ja kaupunki ovat aika erilaista, mutta kyllä tänne tottuu hiljalleen.
