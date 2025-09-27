Tuomas Uronen kertoo MTV Urheilun haastattelussa tietävänsä, mitä NHL-unelman saavuttaminen vaatii.

Viimeiset kaksi kautta Kanadassa juniorisarjaa pelannut Tuomas Uronen tavoittelee NHL-paikkaa Vegas Golden Knightsin joukkueesta harjoitusleirin kautta. Golden Knights saavutti liigan mestaruuden keväällä 2023.

Todennäköisesti Urosen edessä on kuitenkin kausi AHL:ssä. Uronen, 20, kertoo MTV Urheilun haastattelussa pitävänsä jalat tukevasti maassa.

– Tiedän omat kykyni, menen joka päivä hallille kehittymään ja yritän laittaa pikkuhiljaa ja kun tulee mahdollisuus, niin otan sen, Uronen kommentoi.

Hyökkääjä myös tietää, mitä sinne pääseminen vaatii.

– Kaikki haluavat NHL:ään, joten on pakko olla ilkeä.

Kasinoistaan ja yöelämästään tunnetussa Las Vegasissa asuminen on ollut iso muutos Keravalla kasvaneelle Uroselle.

– Tämmöiselle suomalaiselle nöyrälle pojalle tämä ei ehkä ole se paras paikka, hän naurahtaa.

Eroja Suomeen Urosen on helppo nimetä.

– Sää ja kaupunki ovat aika erilaista, mutta kyllä tänne tottuu hiljalleen.

Lisää tarinaa Urosen NHL-ponnisteluista Las Vegasissa yllä olevalla videolla.