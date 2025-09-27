Kasperi Kapanen pisti tuulemaan NHL:n harjoitusottelussa, jossa suomalaisen joukkue Edmonton kylvetti Winnipegiä numeroin 4–0.
Kapaselle tuomittiin rangaistusminuutteja tappelemisesta, minkä lisäksi suomalaiselle tuli kymmenen minuutin rangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä.
Pelkkää räyhäämistä Kapasen ilta ei ollut, nimittäin viimeinen Winnipegin verkkoon tehty maali oli Kapasen käsialaa. Andrew Mangiapane täräytti kiekon maalivahdin patjaan, josta Kapanen poimi sen mukaan ja viimeisteli verkkoon.
Jani Nyman jatkoi puolestaan erinomaista harjoituspelikautta Seattlessa. Nyman vastasi Seattlen ensimmäisestä maalista, kun hän ohjasi Lukas Dragicevicin vedon maaliin.
Suomalainen on iskenyt vähintään yhden maalin kaikissa kolmessa ottelussa, joissa hän on päässyt kokoonpanoon.