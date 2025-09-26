Jääkiekon NHL-seura Pittsburgh Penguinsin suomalaismaalivahti Joel Blomqvist on vähintään kuukauden sivussa.
Penguins raportoi perjantaina, että alavartalovammasta kärsivä Blomqvist on ainakin neljä viikkoa sivussa tositoimista.
Blomqvist pelasi maanantaina Montreal Canadiensia vastaan Penguinsin syksyn ensimmäisessä harjoitusottelussa puolet matsista. Suomalainen torjui kaikki 11 laukausta päästämättä yhtään maalia.
Blomqvist debytoi NHL:ssä viime kaudella ja pelasi kaikkiaan 15 taalaliigan ottelua. 23-vuotiaalla maalivahdilla alkaa viimeinen kausi kolmivuotisesta ja kaksivuotisesta tulokassopimuksestaan.