Kennelliitolta painokas muistutus koiranpennusta haaveileville: "Ei yleensä turvallisin vaihtoehto"

Rotukoiran ostajan tulisi aina ottaa selvää koiran perimästä ja kasvattajasta, toteaa Kaisa Gold Suomen Kennelliitosta.

– Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kun tulee pentukuume, pentu pitää monesti saada nyt eikä myöhemmin. Sitten unohdetaan kaikki ohjeet ja varoitukset ja otetaan pentu sieltä, mistä sen nopeasti saa, mikä ei yleensä ole se turvallisin vaihtoehto. Hyvin harva valistunut ja tarkka kasvattaja myy koiriaan esimerkiksi Tori.fi:ssä tai vastaavilla alustoilla.

Goldin mukaan koiranjalostus on muuttunut Suomessa merkittävästi kymmenessä vuodessa lisääntyneen tutkimustiedon myötä. Nykyään on entistä enemmän testejä, joilla voidaan selvittää koirien perinnöllisiä sairauksia. Suomen Kennelliitolla on käytössä avoin tietokanta, josta kuka tahansa voi käydä katsomassa rotukoirille tehtyjä, virallisia tutkimuksia ja niiden tuloksia.

– Tietokannasta saa katsottua esimerkiksi sukutauluja. Niistä näkyy, mitä koiria mistäkin suvusta on tutkittu. Tämä on ihan valtavan suuri etu ja toivon, että tietokantaa käytettäisiin enemmänkin pentuja hankittaessa.

Gold kertoo, että tietyissä suosituissa roduissa on paljon myös sellaisia koiria, joita ei ole virallisesti rekisteröity. Silloin myös niiden taustat ovat pimennossa.

– Sama koskee puhtaasti sekarotuisia koiria. Monesti puhutaan, että ne ovat terveempiä, mutta totuushan on, että ne saattavat olla terveitä tai ne ovat saattaneet periä kahden hyvinkin sairaan vanhemman kaikki sairaudet.

Gold huomauttaa, että Suomen Kennelliiton rekisteröimiä koirarotuja on yhteensä lähes 400.

– Sieltä jokainen varmasti löytää itselleen sopivan ja mahdollisimman terveen rodun.

