Kiellettyjä lemmikkejä jopa salakuljetetaan vuokra-asuntoihin – omistajan vastuuta lemmikkien jäljistä ei tunneta

Lemmikkikielto voi hankaloittaa vuokralaisen löytämistä ainakin suurissa kaupungeissa.

Lemmikkikiellot ovat yleisiä vuokra-asunnoissa. Moni vuokranantaja olisi kuitenkin valmis neuvottelemaan lemmikeistä, sanoo Suomen Vuokranantajien lakiasiainjohtaja Tarik Ahsanullah.

– Oma vinkkini vuokranantajille on, että ehdottoman lemmikkikiellon sijaan kannattaisi harkita mieluummin esimerkiksi "lemmikit neuvoteltavissa" -muotoilua. On hyvin eri asia vuokranantajan näkökulmasta, onko vuokralaisella esimerkiksi pieni akvaario vai useita isoja koiria. Jos taas vuokralaista kiinnostaa asunto, jossa lemmikit on kielletty, suosittelen kysymään, onko asiassa neuvotteluvaraa.

Suomen Vuokranantajien vuonna 2021 jäsenilleen toteuttaman Vuokranantajakyselyn perusteella jopa puolet vuokranantajista oli tuolloin kieltänyt lemmikit vuokra-asunnoissaan kokonaan. 30 prosenttia oli kieltänyt lemmikit tapauskohtaisesti. Kyselyyn vastasi lähes 2 500 vuokranantajaa.

Ehdottomat lemmikkikiellot karsivat vuokranantajilta potentiaalisia vuokralaisia. Ahsanullah huomauttaa, että viime vuosina vuokra-asuntotarjonta on parantunut varsinkin suurissa kaupungeissa. Vuokra-asunnon etsijöillä on siis aiempaa enemmän valinnanvaraa, jolloin tiukat ehdot voivat hidastaa vuokralaisen löytämistä.

Lemmikkikiellot ovat lisääntyneet entisestään viime vuosina, arvioi Vuokralaiset VKL ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita.

– Luulen, että taustalla ovat median esille nostamat "vuokralaisen koirat rikkoivat asunnon" tai "vuokra-asunnossa oli 38 kissaa" -tyyppiset otsikot, vaikka nämähän ovat ihan älyttömiä poikkeustapauksia. Ymmärrän, että jos asunnossa on parkettilattia, sinne ei haluta 80-kiloista bernhardinkoiraa, mutta tämän voi estää sallimalla vain pienet koirat tai kissat.

Kynsistä voi tulla jälkiä

Lemmikkikieltojen taustalla on huoneiston kuntoon liittyviä pelkoja. Riski vahingoille voi kasvaa, tai vaikka varsinaisia vahinkoja ei tulisi, asunto voi kulua hieman tavanomaista enemmän, kertoo Ahsanullah.

Lemmikkikieltoon päädytään herkästi myös sellaisissa tapauksissa, joissa vuokranantajalla on aiempia huonoja kokemuksia lemmikeistä.

– Jos esimerkiksi koiranpennuista tai kissoista on joskus tullut jälkiä, suhtautuminen näihin eläimiin voi olla ymmärrettävästi kriittisempi jatkossa. Vuokranantaja saattaa silti olla valmis neuvottelemaan muista lemmikeistä, Ahsanullah toteaa.

Viita huomauttaa, että lemmikkikielto saatetaan asettaa myös allergioiden takia.

Vuokralaisella korvausvastuu

Lemmikit aiheuttavat hyvin harvoin vakavia vahinkoja vuokra-asunnoissa, mutta pienempiä vahinkoja sattuu jonkin verran. Vuokralainen on lemmikkivahingoista aina korvausvastuussa, kertoo Viita.

Viidan mukaan kaikki lemmikinomistajat eivät ymmärrä, että lemmikkien aiheuttamat vahingot eivät ole asunnon tavanomaista kulumista.

– On vuokralaisia, joiden mielestä on aivan normaalia, että kissa on raapinut tapetit seiniltä tai koira jyrsinyt lattialistat. He eivät näe omaa osuuttaan asiaan.

Jos asunnossa on sallittu kaikki lemmikit ilman minkäänlaisia rajauksia, on mahdollista, että esimerkiksi yksittäiset naarmut lattiassa tulkitaan helpommin tavanomaiseksi kulumiseksi. Tällöin vuokralaisella ei ole korvausvastuuta, huomauttaa Ahsanullah.

Tällaisten tilanteiden varalta vuokrasopimukseen voi merkitä erikseen, että kaikki lemmikistä huoneistolle aiheutuvat vahingot ovat vuokralaisen vastuulla.

Lemmikkejä salakuljetetaan asuntoihin

Lemmikkieläimiä viedään joskus jopa salaa asuntoihin, joihin ei vuokrasopimuksen perusteella saisi ottaa lemmikkiä, kertoo Viita Vuokralaiset ry:stä.

– Jos on sitoutunut tällaiseen sopimukseen ja ottanut silti lemmikin, on toiminut sopimuksen vastaisesti. Joskus näistä tapauksista jäädään kiinni, joskus ei.

Kiinni jääminen tapahtuu todennäköisimmin vuokrasuhteen päättyessä, jos asunnon lopputarkastuksessa nähdään eläimen aiheuttamia jälkiä. Jos asunnolle ei ole aiheutunut vahinkoa, vuokralaisella ei ole mitään korvattavaa. Toisaalta jos vuokranantaja haluaa asuntoon esimerkiksi allergiapesun, Viidan mukaan vuokralainen saattaa joutua maksamaan sen.

Vuokranantaja voi myös irtisanoa vuokrasopimuksen salakuljetetun lemmikin perusteella, jos vuokrasuhteen irtisanominen on sopimuksen mukaan sallittua. Sen sijaan vuokrasopimuksen purkuperusteeksi luvaton lemmikki ei riitä ainakaan toistaiseksi.

– Vuokralain purkuperusteita muutettiin juuri niin, että purkuperusteeksi tuli muu erityisen painava sopimusrikkomus. Nähtäväksi jää, riittääkö lemmikki tähänkään. Uusi vuokralaki astuu voimaan aikaisintaan vuonna 2026.

10:05 Vuokralainsäädäntö muuttuu rajusti – tuleeko häätämisestä helpompaa?