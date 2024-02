Koirarekisteristä toivotaan apua pentutehtailun rajoittamiseksi, mutta tästä syystä se voi jopa edesauttaa kiellettyä toimintaa

Pentutehtailu on yleistynyt Suomessa ja etenkin koronavuosien koirabuumi sai rahan perässä olevat koirien kasvattajat teettämään pentuja kiihtyvissä määrin.

– Maailmalla pentutehtailu on iso harmaantalouden "bisnes" ja Suomeenkin päätyy ulkomailta pentutehtailtuja koiria, kertoo Kennelliiton hallituksen jäsen ja kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Molli Nyman .

Suomessa ongelmaan on puututtu muun muassa vuoden alusta saakka toimineella Ruokaviraston koirarekisterillä.

Ruokaviraston koirarekisteriin ilmoitetaan koiran sukupuoli, nimi, ikä, syntymäaika ja sukupuoli. Myös koiran haltijan tiedot on ilmoitettava, ja rekisteröinnin lisäksi koira tulee merkitä mikrosirulla.

Koirarekisteri antanut pentutehtailijoille legitimiteettiä

– Rekisteri on ehkä antanut tehtailijoille jonkin verran legitimiteettiä, kun he voivat nyt myydä pentuja tahallisesti väärillä mielikuvilla.

– Eli pentutehtailija voi ilmoittaa koiran myyntiin kertoen, että eläin myydään rekisteröitynä, rokotettuna ja eläinlääkärin todistuksen kanssa, mutta rekisteröity tarkoittaakin ruokaviraston rekisteriä, eikä Kennelliiton rekisteriä, johon koirien myynti-ilmoituksessa on perinteisesti viitattu.

Nymanin mukaan etenkin kokemattomalle koiran ostajalle kertomus siitä, että koira on rekisteröity, voi luoda suoraan mielikuvan luotettavasta koiran kasvattajasta.

Koirarekisteri on hyvä apuväline viranomaisille, mutta ei koiran ostajalle

Nymanin mukaan Ruokaviraston koirarekisteri on hyvä työväline viranomaisille, mutta koiran ostajalle se ei anna tärkeää lisätietoa kasvattajasta tai ostettavan koiran sukuhistoriasta tai terveystiedoista.

– Koirarekisteri on haltijarekisteri, josta käy ilmi, kenen hallussa tietyllä mikrosirulla sirutettu koira on. Viranomaisille se on keino valvoa hyvin laajamittaista kasvatusta eli jos yksi kasvattaja koko ajan rekisteröi sinne uusia pentuja, voidaan pohtia olisiko valvonnalle tarvetta.