Keskustelu pentutehtailusta käy jälleen kuumana – muista nämä varoitusmerkit koirakaupoilla

MTV Uutisten aiemmin tällä viikolla julkaisema artikkeli kahdesta varastetusta koiranpennusta on kirvoittanut laajaa keskustelua sosiaalisessa mediassa pentutehtailusta.

1. Kasvattajalla on kiire myydä pentu

– Jos kasvattaja on valmis myymään pennun sinulle tietämättä, millaiseen kotiin olet pentua viemässä, kyseessä tuskin on vastuullinen koirankasvatustoiminta. Itselleni kasvattajana ei tulisi pieneen mieleenikään esimerkiksi myydä koiraa pelkän puhelinkeskustelun perusteella, Nyman kertoo.

– Vastuullinen koirankasvattaja haluaa tietää, millaisia ihmisiä ostajat ovat, millainen koti on, miten koiran tuloon on valmistauduttu ja millaiset pohjatiedot tai kokemus ostajaehdokkaalla on koirista ja kyseisestä rodusta.