Lääkekorvausten omavastuut ja lääkkeiden arvonlisävero nousevat

Lääkekulut ovat nousemassa vuodenvaihteessa monilla suomalaisilla.

Lääkkeiden hintoja nostaa niiden arvonlisäverokannan nousu 10 prosentista 14 prosenttiin, muistuttaa Suomen Apteekkariliitto.

Hintojen nousu johtuu siitä, että kaikki 10 prosentin kannassa olleet tuotteet ja palvelut siirretään 14 prosentin kantaan sanoma- ja aikakauslehtiä ja yleisradiotoimintaa lukuun ottamatta.

Lääkekorvausten alkuomavastuu on puolestaan nousemassa vuodenvaihteessa 50 eurosta 70 euroon. Kelan lääkekorvauksia saa siis vasta sen jälkeen, kun on itse maksanut korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista tai perusvoiteista 70 euroa.

Alkuomavastuu ei koske alle 18-vuotiaita.

Myös lääkekatto eli vuosiomavastuu on nousemassa. Vuonna 2025 se on 633,17 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 626,94 euroa. Vuotuisen lääkekaton täytyttyä kolmen kuukauden korvattavasta lääkehoidosta asiakas maksaa vain 2,50 euron omavastuun. Lääkkeissä, joita apteekki saa toimittaa kerralla tätä lyhyemmäksi ajaksi, omavastuu on 0,21 euroa per viikko.

Muutokset perustuvat Petteri Orpon (kok.) hallituksen päättämiin säästötoimiin.