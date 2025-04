Kela lähettänyt yli 40 000 kotiin kirjeen etsiä edullisempi asunto – aikaa kolme kuukautta

Kela on antanut viimeisen vuoden aikana yli 40 000 kotitaloudelle ohjauskirjeen etsiä edullisempi asunto kolmessa kuukaudessa. Mikäli asiakas ei muuta, toimeentulotuki pienenee.

MTV Uutiset kävi Vantaalla, jossa diakoniatyö saa päivittäin yhteydenottoja ihmisiltä, joilta on menossa asunto alta ja köyhien ahdinko on syventynyt entisestään.



– Nyt on kuun alku ja tilillä on enää muutama euro rahaa.



Näin toteaa sosiaalityötä opiskeleva yksinhuoltajaäiti Myyrmäen kirkon ruoka-avussa. Häätö pakotti vaihtamaan pienempään asuntoon.

Lähihoitajaäiti hakenut kolmeasataa työpaikkaa

Haastattelemme toista asiakasta. Ruokaa hakemaan tulleen äidin aikuinen lapsi joutui häädön takia muuttamaan takaisin äidin luo.

Äiti on lähihoitaja ja kertoo hakeneensa kolmeasataa työpaikkaa viimeisen vuoden aikana menestyksettä. Hätä on suuri.



– Ei kukaan vastaa oikeasti. Tarvitsemme apua.

Moni muuttaa tai on muuttanut halvemman asunnon perässä.



– Tämä on hyvin yleinen ilmiö tällä hetkellä diakoniatyön avunhakijoiden joukossa. Vuokranmaksuvaikeudet ovat selkeästi lisääntyneet ja häätöuhkia on yhä useammin, toteaa Karoliina Leikkari, joka työskentelee diakoniatyöntekijänä Vantaankosken seurakunnassa.

– Nyt yhä useampi on syvässä ahdingossa, kun rahat eivät riitä, sanoo Leikkari.

Kela: Vuokravelat ovat kasvaneet

Kelasta kerrotaan MTV Uutisille, että Kela on antanut ohjauskirjeen muuttaa halvempaan asuntoon yli 40 000 kotitaloudelle viimeisen vuoden aikana.

– Kyllä voidaan sanoa, että se melkoinen määrä on, toteaa Kelan etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen.

– Me ohjaamme asiakkaan etsimään edullisempaa asuntoa, kun hänellä ei ole erityisiä perusteita ja kun asiakkaan asumismenot ylittävät paikkakunnan asumisnormin, sanoo Valkonen.

Asiakkaalla on ohjauksen jälkeen kolme kuukautta aikaa etsiä uusi koti ja mikäli muutto ei tapahdu, toimeentulotukea leikataan keskimäärin 80 euroa.

Täten asiakkaille syntyy omavastuuta vuokranmaksuun, ja se Kelan mukaan näkyy kasvaneina vuokravelkoina.

Velkaantuminen tunnistetaan myös muualla. Esimerkiksi Tampereella kaupungin asumisneuvonnassa yhteydenottojen määrät ovat kasvaneet vuodessa noin 290 prosenttia.

Ruoka-apua ja yhteisöruokailuja

