Hintojen nousu pakottaa lapsiperheitä hakemaan tukea arkeensa: "Lapset huolehtivat, että mitenköhän perhe pärjää"

Aikuisten huolet siirtyneet lapsiinkin

– Tämä on konkreettisinta miten tilanne on näkynyt meillä. Vielä emme ole kuulleet sellaisesta, ettei ruokaa olisi tai laskuja pystyisi maksamaan, Palsanen kertoi STT:lle.

– Lasten omassa chatissa myös lapset ovat tulleet esiin sen huolen kanssa, että mitenköhän perhe pärjää, kun hinnat nousevat. On erityisen huolestuttavaa, että vanhempien huoli on siirtynyt myös lapsiin. Vaikka omassa perheessä ei olisi suurempaa huolta, niin lapsiin välittyy yleinen ilmapiiri, Palsanen sanoi.

Sähkön säästämistä ja ale-ruokaa

– Säästöjä on jo tehty sähkön suhteen, eli on yritetty kilpailuttaa sähköyhtiöitä ja oltu tarkempia vaikkapa pyykkikoneen käyttämisessä. Ruuasta on säästetty, ja on tehty yksinkertaisempaa ruokaa kotona ja haettu punalaputettuja ruokia. Nyt ollaan tarkempia auton ajamisen kanssa ja harkitaan tarkemmin myös saunan lämmitystä. Tämänkään jälkeen rahat eivät riitä, Mattila sanoi.