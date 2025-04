Hallitus: Yli 65-vuotiaiden yksityisestä lääkärikäynnistä korvausta

Hallitus esittää, että yli 65-vuotiaiden yksityisen yleislääkärikäynnin omavastuu voitaisiin ottaa huomioon toimeentulotuessa.

Hallitus kertoi aiemmin valinnanvapauskokeilusta 65 vuotta täyttäneille. Kokeilussa käynnit yleislääkärin vastaanotolla yksityisellä puolella korvattaisiin niin, että omavastuu olisi julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun suuruinen.

Esityksen mukaan näytteenoton ja tutkimusten enimmäishinnoista korvattaisiin puolet. Lääkärinpalkkion sekä hoidon ja tutkimuksen enimmäishinnat vahvistaisi Kela.

Ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa. Kokeilu kestää vuoden 2027 loppuun.

Tavoitteena nopea hoitoon pääsy

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) kertoo tiedotteessa, että kokeilun tarkoituksena on muun muassa parantaa nopeaa hoitoon pääsyä ja vähentää hyvinvointialueiden kuormitusta. Lisäksi asiakas voi käydä samalla lääkärillä koko kokeilun ajan.

– Meillä on kasvava joukko yli 65-vuotiaita, joilla on lisääntynyt tarve terveyspalveluille, mutta työterveyshuolto on päättynyt, terveyskeskuksissa on ruuhkaa ja vakuutusten hinnat tässä ikäryhmässä ovat korkeat. On reilua ja kohtuullista tukea heidän hoitoon pääsyään, Laiho sanoo tiedotteessa.

Kokeilu kattaa Laihon mukaan ikäryhmälle yleisimmin määrätyt laboratoriotutkimukset, kuten verikokeet ja sydänfilmin. Käynneistä ei saa periä erillisiä toimistomaksuja.

Hallitus on varannut kokeiluun rahaa yhteensä 335 miljoonaa euroa.