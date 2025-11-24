Omistajanvaihdos tulee voimaan 1. tammikuuta.
Adlibris ostaa Akateemisen kirjakaupan, Adlibris tiedottaa.
Sekä Adlibrisin että Akateemisen kirjakaupan omistaa ruotsalainen mediakonserni Bonnier.
Akateemisella kirjakaupalla on neljä myymälää Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Tampereella sekä verkkokauppa.
– Järjestely mahdollistaa lukijoille entistä paremman valikoiman, ja tarkastelemme myös myymäläverkoston laajentamista, Akateemisen kirjakaupan toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Magnus Brundin tiedotteessa.
Adlibrisin toimitustajohtaja Ola Toresten puolestaan toteaa Suomen olevan yhtiölle tärkeä markkina.
– Yrityskaupan myötä yhdistämme verkkokaupan vahvuutemme Akateemisen pitkään myymäläosaamiseen, Toresten sanoo.
Akateeminen kirjakauppa myytiin edellisen kerran vuonna 2015, jolloin se siirtyi Stockmannilta Bonnierille.