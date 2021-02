Suomi ja USA sopivat mahdollisista asekaupoista: Venäjän virallisella Twitter-tilillä erikoinen ulostulo rajun kuvan kera: "Askel väärään suuntaan..."

”Mahdollinen M30A2 & M31A2 -ohjusten myynti Suomelle Yhdysvaltojen DSCA:n (Yhdysvaltain puolustusministeriön) toimesta herättää kysymyksiä. Mitä varten nämä hyökkäävät aseet ovat? Mitä vihollista vastaan? Me jaamme kestävän suhteen Helsingin kanssa. Naapurimme aseistaminen US:n (Yhdysvaltojen) toimesta on askel väärään suuntaan, jonka tarkoituksena on lisätä alueellista jännitystä.”