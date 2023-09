Antti Lindtman on kulkenut betoniauton kuljettajasta politiikan huipulle – isyys piti aikanaan poissa ministerin paikalta

Vuonna 1982 syntynyt Antti Lindtman aloitti työuransa vuonna 2001 betoniauton kuljettajana. Ura kuljettajana ei kuitenkaan kestänyt pitkään, sillä ay-liike vei miehen mukanaan. Hän siirtyi SAK:n projektisihteeriksi vuonna 2003, joten hän kuuluu niihin "heinäluomalaisiin" sosialidemokraatteihin, joilla on vahva ay-tausta.

Lindtman on pysynyt ryhmän puheenjohtajana näihin päiviin saakka. Vuoden 2019 vaalien jälkeen pääministeriksi noussut Antti Rinne (sd.) olisi ottanut Lindtmanin työministeriksi, mutta vantaalainen kieltäytyi kunniasta.

Samassa haastattelussa Lindtman kertoi, miten hän oli 22-vuotiaana rakastunut puolisoonsa Kaija Stormbomiin , joka on Lindtmania 19 vuotta vanhempi.

Pariskunta oli aluksi vaivannut päitään sillä, miten muut suhtautuvat heidän ikäeroonsa, mutta he pääsivät nopeasti näistä mietteistään eroon. Perhe asuu nykyisin Vantaan Tikkurilassa.

Koulutukseltaan Lindtman on valtiotieteiden kandidaatti. Tutkinto on Helsingin yliopistosta vuodelta 2016. Harrastuksiin kuuluu liikunta ja jalkapallo on erityisesti lähellä sydäntä. Lindtman pitää mielellään Suomen jalkapallomaajoukkueen paitaa yllään.