Mika Aaltola kommentoi vaimokohua: "Olin päättänyt, että elämä saa uuden suunnan"

Presidenttikisaan valitsijayhdistyksen kautta mukaan lähtenyt Ulkopolittisen instituutin johtaja Mika Aaltola vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Ehdokkaat vs. google -ohjelmassa.

Aaltolan ja hänen vaimonsa Kirsi Aaltolan ensitapaamisesta on ollut julkisuudessa erilaisia versioita.



Mika on kertonut tavanneensa vaimonsa vuonna 2017 Santahaminassa työkonferenssissa, jonka jälkeen he tapasivat lasillisella.