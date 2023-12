Ensitreffit-pari luovuttaa liittonsa suhteen – keskinäinen vetovoima hälyttävän heikolla tasolla

He päättivät jatkaa suhdettaan puhtaasti kaveripohjalta, ja sen jälkeen suhde on kehittynyt selvästi parempaan suuntaan.

– Tämä kaverisuhde on tuntunut tosi hyvältä ja tämä on molemmille selvä juttu, että mennään tällä, niin on vaikea nähdä, että me mentäisiin tästä ylöspäin, Waltteri sanoo.