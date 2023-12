Olisitko ostanut? Blink 182 -rumpali Travis Barker myi verensä tahrimat housut ja kengät hulppealla hinnalla

Rumpali Travis Barker kauppaa lukuisia Blink 182 -yhtyeeseensä liittyviä muistoesineitään netissä. Trophy-alustalla myytäviä esineitä on verkkosivujen mukaan käytetty Blink 182 -yhtyeen äskettäin päättyneellä maailmankiertueella, siihen kuuluneilla keikoilla sekä yhtyeen viimeisintä One More Time... -albumia työstettäessä.