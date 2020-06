Ulkoasiainvaliokunnan johtoduo rajusti eri mieltä al-Holista palanneista suomalaisista: "Ei voida hyväksyä, että näin radikalisoituneet aikuiset palasivat" – "Heillä on oikeus palata"

Niikko kokee, että hallitus on pitänyt eduskuntaa pimennossa palautusoperaation yksityiskohdista, vaikka hallitus on linjannut, että keskeneräisistäkin asioista tulisi tiedottaa täysimääräisesti.

– He ovat Suomen kansalaisia ja sellaisina heillä on oikeus palata Suomeen. He ovat tehneet valintansa täysin tietoisina siitä, että he tietysti joutuvat tutkinnan kohteeksi. On muistettava, että kyseessä on myös yhdeksän alle 10-vuotiasta lasta, Tuomioja sanoo.