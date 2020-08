Kauppaneuvos Kyösti Kakkonen osti historiallisen Pitsihuvilan – aikoo entisöidä koko 500 neliön rakennuksen entiseen loistoonsa: ”Se on ihan selvä juttu, että tämä remontti tulee kalliiksi”

Museoviraston mukaan kenraaliluutnantti Nils Erik Weckman rakennutti Rauhanlinnan kauniin pitsihuvilan hopeahäälahjaksi vaimolleen. Rakennus valmistui vuonna 1900 mutta sitä on korjattu useasti valmistumisensa jälkeen. Ennen siirymistä Kyösti Kakkosen omistukseen, komea rakennus on toiminut muun muassa kansakouluna, mutta myös matkailukäytössä. Kakkosen käynnistämä mittava kotimaisin voimin tehtävä restaurointityö on jo hyvässä vauhdissa. Liikemies arvioi, että entisöinti tulee maksamaan paljon.