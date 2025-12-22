Ainakaan kauppojen aukioloajoista ei jää kiinni, ettei aattona pääsisi tekemään viime hetken lahjaostoksia tai hankkimaan täytettä joulupöytään. Osa K-Citymarketeista ja Prismoista on avoinna kellon ympäri.

Suomessa ruokakaupat ja marketit ovat tuttuun tapaan tänäkin jouluna laajasti auki.



Osa K-Citymarketeista ja Prismoista on avoinna tavalliseen tapaan kellon ympäri. Kauppojen aukioloajat vaihtelevat kuitenkin myymäläkohtaisesti. Oman lähikaupan aukioloajat voi tarkistaa K-ryhmän ja S-ryhmän nettisivuilta.



Lidlin myymälät puolestaan ovat jouluaattona auki kello neljään saakka iltapäivällä. Joulupäivänä kaikki Lidl-kaupat ovat kiinni, mutta tapaninpäivänä ne ovat pääosin auki sunnuntain aukioloaikojen mukaisesti. Myös Lidlien myymäläkohtaiset aukioloajat voi tarkistaa ketjun nettisivuilta.



Jos taas suuta kuivaa, Alkot ovat vielä aatonaattona auki perjantaiaikataulujen mukaan eli enintään iltayhdeksään saakka. Jouluaattonakin Alkoon pääsee aamuyhdeksästä puoleenpäivään asti. Joulupäivänä ja tapanina Alkot ovat sen sijaan kiinni.

Apteekeissa suurta vaihtelua

Apteekkien aukioloajoissa on joulunpyhinä suurta vaihtelua. Osa apteekeista on koko joulun kiinni, kun taas osa palvelee vain hieman tavallista rajoitetummin aukioloajoin. Esimerkiksi Yliopiston Apteekit ovat pääosin auki myös joulun ajan, ja niiden apteekkikohtaiset aukioloajat voi katsoa konsernin verkkosivuilta. Laajemmin eri apteekkien aukioloaikoja voi tarkastella apteekki.fi-sivustolta.



Posti muistuttaa verkkosivuillaan, että valtaosa sen toimipisteistä toimii nykyisin muiden yritysten tiloissa. Nämä postin toimipisteet palvelevat jouluna yritysten omien aukioloaikojen mukaan.



Postin omat myymälät ovat aatonaattona auki aamusta iltakuuteen. Jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä Postin omat myymälät ovat puolestaan suljettuna. Rovaniemellä Napapiirillä sijaitseva Joulupukin pääposti kuitenkin palvelee joulunakin joka päivä aamusta iltaan.



Myös Kelan palvelupisteet, puhelinpalvelu ja Oman Kelan chatti-asiakaspalvelu ovat pyhinä kiinni. Tukien hakemisessa neuvova Kelan chattirobotti palvelee kaikkina vuorokauden aikoina kela.fi-verkkosivuilla ja Omassa Kelassa.