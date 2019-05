Suomalaiset ostivat viime vuonna 18 miljoonaa kirjaa – äänikirjojen suosio ja kirjastojen lainausmäärät ovat nousussa

– Asiakkaita on ihan selvästi enemmän liikkeellä. Näkyy ihan myyntipiikkeinä, kertoo visualisti Karoliina Järvi Akateemisesta kirjakaupasta.

– Suurkuluttajat ovat ostaneet vähemmän kirjoja. Niiden osuus, jotka olivat ostanut yli 8 kirjaa, on vähentynyt. Rahaa on käytetty kirjoihin saman verran kuin aikaisemmin, mutta sillä on saatu ostettua hieman vähemmän kirjoja, kertoo Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.