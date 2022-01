Voisiko työterveys määrätä tartuntatautipäivärahoja jatkossa? Osa kunnista ei enää pysty jäljitystyöhön

SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärven mukaan pohdinnassa on muun muassa, miten tartuntatautipäivärahojen määräysoikeuden voisi laajentaa ainakin työterveyshuolloille, mutta mahdollisesti myös yleislääkäreille.

– Se on hyvin pieni ja rajattu joukko, joka tavanomaisessa lukumäärältään vähäisessä tartuntatautitilanteessa on toimiva ratkaisu, mutta nyt kun ollaan laajassa ja nopeasti leviävässä epidemiavaiheessa, ei infektiolääkäreiden määrä ja työaika riitä, Työläjärvi sanoo STT:lle.

Työläjärven mielestä tartuntatautilaki on edelleen validi ja tartuntatautipäiväraha pitäisi pystyä maksamaan karanteenin ja eristyksen tilanteissa. Siksi todistusoikeuden laajentaminen olisi hänen mielestään ensisijainen keino.

– Mielestäni edelleenkin pitäisi taudin leviämistä pyrkiä rajoittamaan. Pienistäkin oireista pitäisi jäädä kotiin ja olisi hyvä, jos on selkeä altistuminen tiedossa, että testaus tehdään ja odotellaan sitten sitä testituloksen valmistumista. Mutta jos jäät vaille toimeentuloa siltä ajalta, se on työntekijälle kohtuuton tilanne.

Asiasta ei ole vielä päätöksiä, mutta henkilökohtaisesti hän kannattaa, että näin edettäisiin. Tartuntatautipäivärahan voisi saada ilman karanteeniakin, mutta siihen liittyisi vahva suositus karanteenista silloin, kun on altistunut koronalle ja eristyksestä, kun tauti on päällä.

Ongelmallinen ja sekava tilanne

Työläjärven mukaan tartuntatautipäiväraha on useimmissa tapauksissa huomattavasti parempi tasoltaan kuin tavallinen sairauspäiväraha. Se tähtää täyteen ansiotulomenetykseen, eikä siinä ole omavastuuaikaa.

Kelan tartuntatautipäivärahaa maksetaan joko työnantajalle tai työntekijälle riippuen siitä, maksaako työnantaja työntekijälle palkkaa eristyksen tai koronakaranteenin ajalta. Päivärahan myöntämisen edellytyksenä on ollut päätös karanteenista, eristämisestä tai määräys työstä poissaolosta.

– Tartuntatautipäiväraha on selvästi parempi etuus työntekijälle. Se on myös työnantajalle selvästi parempi vaihtoehto, jos työnantaja maksaa palkkaa. Jos sairastuvia työntekijöitä tulee runsaasti, niin kuin nyt tällä hetkellä on tilanne, voi työnantajallekin tulla ihan merkittäviä taloudellisia menetyksiä.