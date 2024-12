Ei näyttöä, että Milan Jaff olisi ollut Vantaan haulikkomies – hovioikeus hylkäsi syytteet

Hovioikeus hylkäsi käräjäoikeuden tapaan katujengi keulakuvana toimineen Milan Jaffin syytteet niin sanotussa Vantaan Leinelän ammuskelutapauksessa.

Oikeudenkäynnissä on kyse Vantaan Leinelänkaarella vuoden 2021 elokuussa tapahtuneesta ampumisesta. Ampumavälikohtauksessa haulikolla oli ammuttu kahdesti päin espoolaisen seurueen autoa.

Toinen laukauksista oli mennyt ohi, mutta toinen, takaviistosta ammuttu laukaus, osui kuljettajaa käteen. Onnekkaasti uhriin osui vain yksi hauli, joka piti poistaa hänen kädestään.

Haulikolla ampumista edelsi se, kuinka mainitusta autosta ammuttiin pistoolilla kohti Jaffin toveria.

Helsinkiläisen katujengin johtohahmona tunnetuksi tullutta someräppäri Milan Jaffia syytettiin tapon yrityksestä osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Hovioikeus katsoi, kuten käräjäoikeus, ettei näyttö riittänyt osoittamaan, kuka haulikolla oli tilanteessa ampunut.

Jo aiemmin käräjillä toinen nuori mies tuomittiin samasta tapahtumakokonaisuudesta vuosien vankeuteen hänen ammuttuaan pistoolilla kohti Jaffin seurueessa ollutta miestä. Mies loukkaantui vakavasti.

Katso videolta, millaisen 3D-animaation poliisi teki ampumistilanteesta. Videolla havainnollistetaan poliisin näkemystä tapahtumien kulusta.

Syyttäjä: Hengenvaarallinen tilanne

Yöaikaan tapahtunut ammuskelu sattui päiväkodin edustalla, mutta sivulliset eivät olleet vaarassa.

Syyttäjän mukaan uhri on ollut tilanteessa hengenvaarassa, koska haulit osuivat autossa kohdalle, jossa tavanomaisesti on kuljettajan ylävartalo ja pää. Syyttäjän mukaan auton kuljettaja olisi saanut hauleista suuren osan päänsä ja vartalonsa alueelle, jos istuimen asentoa ei olisi säädetty alas ampumista seurueen ampumista varten.

Aiemmin hovioikeus lievensi huomattavasti Jaffin tuomiota Suomen ensimmäisenä katujengioikeudenkäyntinä tunnetussa tapauksessa.

Jaff on ollut oikeudessa myös lukuisista muista vakavista rikoksista, joista hän on myös saanut tuomioita. Lisäksi hän joutui vankilassa ollessaan vakavan pahoinpitelyn uhriksi, jota niinikään on käsitelty oikeudessa.

Näin Milan Jaffin asianajaja vastaa syytteisiin.