MTV katujengikäräjillä: Tänään ääneen päässee Milan Jaff – ammuskelussa ollut mies: Olin shokkitilassa

Turvatoimet ovat Vantaalla käräjäoikeudessa edelleen tiukat, mutta torstaina käräjäoikeuteen tehty uhkaus ei näytä juurikaan vaikuttavan. Poliisi on edelleen näyttävästi läsnä, mutta pommikoiria tai panssariautoja ei käräjillä enää näy.

Poliisi kertoi myöhemmin torstaina, että uhkaaja on saatu kiinni ja puhutettu. Henkilö osoittautui poliisin mukaan vaarattomaksi, eikä hänellä ollut kytköksiä katujengeihin.

Oikeutta istuttiin torstainakin normaalisti uhkauksesta huolimatta. Torstaina oikeussalissa käytiin läpi kirjallisia todisteita. Tänään vuorossa on osan syytetyistä kuuleminen.

Seitsemän syytettynä murhan yrityksestä

Syyttäjän näkemyksen mukaan miestä ammuttiin autosta, jossa matkusti kolme espoolaiseen katujengiin kytkeytyvää henkilöä. Espoon jengin, eli "L-Cityn" on kerrottu koostuvan lähinnä Espoon Leppävaarassa asuvista nuorista maahanmuuttajataustaisista miehistä.

Syyttäjän näkemys on, että haulikon varressa oli someräppärinä tunnettu Milan Jaff, joka sai jo viime toukokuussa Helsingin käräjäoikeudessa 10 vuoden vankeustuomion vakavista, katujengien nimissä tehdyistä rikoksista.

Kaiken kaikkiaan jutussa on yhdeksän syytettyä. Kahta syytetään lievemmistä rikoksista tapahtumiin liittyen.

Vasta yhtä kuultu

Tänään oikeudessa on ennätetty kuulla vasta yhtä, espoolaiseen katujengiin liitettyä miestä. Mies on entinen räppäri, jota vastaan helsinkiläisjengi suunnitteli Helsingin käräjäoikeuden mukaan väkivaltaista hyökkäystä ravintola Kaivohuonelle viime vuoden syksynä. Mies kertoi oikeudessa, että on sittemmin lopettanut räppäämisen uskontonsa takia.